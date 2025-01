Ônibus desgovernado derruba parte de residência no nordeste do Pará

(Foto: Reprodução) – Ninguém ficou ferido e apenas danos materiais foram registrados

Parte de uma residência localizada nas proximidades da rua Armandio de Sousa, bairro do Morro, em Bragança, nordeste do Pará, foi destruída por um ônibus desgovernado. O caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira (16). Ninguém ficou ferido e apenas danos materiais foram registrados.

De acordo com informações que circulam nas redes sociais, o motorista do ônibus teria deixado o coletivo estacionado na rua Armandio de Sousa. O veículo desceu e atingiu a casa. Os moradores estavam dormindo, quando tudo aconteceu.

“Só tenho a agradecer a Deus, que colocou sua mão protetora sobre mim e meu filho, não deixando que nos atingisse”, disse uma moradora da casa em depoimento nas redes sociais.

O comentário recebeu várias mensagens de apoio: “Graças a Deus, nada de mal aconteceu”, “Foram só danos materiais. Minha tia e meu primo foram salvos por Deus”, “Aqui em Bragança, tem muito ônibus sem freio de mão”, “Ainda bem que não aconteceu o pior. O ônibus tem garagem, mas os motoristas são acostumados a irem para suas casas e deixar na rua”, comentaram os internautas.

Fonte: Vinícius Soares – Com O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/01/2025/15:31:58

