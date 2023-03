Marinha apreende embarcações e material usado em garimpo no AM

Três embarcações foram apreendidas pela Marinha Brasileira, na “Operação Ágata”, que busca coibir garimpo ilegal na Amazônia. A apreensão aconteceu sob o Comando do 9º Distrito Naval na terça-feira (14), na foz do Rio Jutaí, Amazonas.

De acordo com a Marinha, três embarcações realizavam transporte ilegal de carga, e um flutuante, utilizado para garimpo ilegal, na foz do rio Jutaí, no Estado do Amazonas.

Um barco motor tipo regional, uma balsa com óleo diesel marítimo e uma embarcação de alumínio foram apreendidos.

Os integrantes da Força-Tarefa também encontraram dinheiro em espécie, armamento e munição. A bordo do flutuante havia motores e bombas utilizadas para a extração de seixo e máquinas separadoras de mercúrio e ouro.

A ação da Marinha do Brasil contou a participação de agentes do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama) e do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), no âmbito da Operação Ágata, que visa combater crimes transfronteiriços e ambientais.

A Força-Tarefa é composta por cinco navios do Comando da Flotilha do Amazonas, duas aeronaves do Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Noroeste (EsqdHU-91) e um pelotão de Fuzileiros Navais, com duas lanchas de combate do 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas (1ºBtOpRib).

Por:Jornal Folha do Progresso em 17/03/2023/17:45:40 com informações do Com informações da Agência Marinha Aldizangela Brito.

