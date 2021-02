Marinha resgata três homens à deriva em geladeira perto de Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Na ocasião, os navios da Marinha do Brasil passavam pela região a fim de realizar a segurança da navegação da balsa que transporta o tanque com 90 mil m³ de oxigênio líquido que atenderá os hospitais de Manaus (AM). Foi quando, por sorte, avistaram os homens na embarcação improvisada.

O Navio-Patrulha “Pampeiro” e a embarcação orgânica do Navio-Patrulha Fluvial “Roraima”, da Marinha do Brasil, resgataram três homens que estavam à deriva, após o naufrágio da embarcação em que navegavam, nesta quarta-feira (3).

