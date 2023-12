Mayla Araújo, gêmea da ex-BBB Emilly, é expulsa de bar em SP

A também ex-participante do Big Brother Brasil gerou polêmica ao ser acusada de destratar funcionários, e foi expulsa de um bar em São Paulo sob gritos que a rotulavam como “homofóbica”.

Mayla Araújo, ex-participante do reality show Big Brother Brasil e irmã de Emily Araújo, campeã do BBB17, protagonizou uma polêmica no Riviera Bar, no centro de São Paulo, no dia 22 de novembro.

Ela teria sido vista bastante alterada, incomodando os funcionários do estabelecimento com sua insistência incansável, exigindo um copo de álcool.

Após o incidente, Mayla foi expulsa do local em meio a acusações de maus-tratos aos funcionários, e a situação se agravou e ela deixou o local sob acusações de “homofóbica”.

Um vídeo compartilhado pelo colunista Gabriel Perline flagra a jovem debruçada sobre o balcão do bar, enquanto esvabreja: “Meu amor, eu dei a taça pra ela e ela falou que deu pra ti, gato… Cadê minha taça?”, perguntou exaltada, insistindo: “Gato, cadê a p*rra da minha taça? Cadê a p*rra dessa taça?”. Na sequência, Mayla gritou em meio a risos: “Ah, tá contigo!.”

Ao pegar o item, Emily tenta tirá-lo da mão da irmã. “É meu, me dá o meu copo”, ordenou à Mayla, que resistiu. “Vai lá. Não dou”, relutou a influenciadora, cedendo e dando o objeto à irmã gêmea pouco tempo depois. Nas imagens, não é possível saber o que teria motivado a confusão.

Assista:

Ex-BBB é expulsa de bar em SP sob gritos de "homofóbica"; assista pic.twitter.com/CQib4FMpV6 — Coluna do Gabriel Perline (@ColunaDoPerline) November 29, 2023

Fonte: com informações de O Dia IG / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/11/2023/16:20:56

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...