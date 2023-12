Polícia Cientifica abre processos seletivos com 182 vaga

A Polícia Cientifica do Pará abriu três processos seletivos para preencher 182 vagas, em 12 municípios paraenses. Veja como se inscrever

APolícia Cientifica do Pará abriu três editais de processos seletivos simplificados (PSS), com oportunidades para pessoas com ensino fundamental, médio e superior. Ao todo, serão 182 vagas, distribuídas em 12 municípios do Pará, incluindo Belém.

As inscrições dos três editais abrem na próxima segunda-feira (4) e vão até o dia 6 de dezembro. As vagas são para auxiliar operacional – remoção, motorista, auxiliar técnico de perícias, médico, enfermeiro e técnico em gestão de informática. Os salários variam R$ 1.320,00 a R$ 2.492,73.

As vagas são para o municípios de Belém, Abaetetuba, Altamira, Bragança, Breves, Castanhal, Itaituba, Marabá, Parauapebas, Paragominas, Tucuruí e Santarém

Inscrições

Para se inscrever nos processos seletivos, o candidato precisa entrar no site Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado do Pará (Sipros). Na página, o edital do PSS está disponível todas as informações sobre as vagas.

De acordo com o edital, a seleção terá uma fase documental e curricular, que será eliminatória, entrevistas e para os cargos de auxiliar operacional [remoção e motorista], terá uma “prova” prática.

