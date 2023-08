Ex-galã da Globo, Sidney Sampaio destrói quarto de hotel e cai do quinto andar

(Foto: Reprodução/Instagram 0 – Ator foi socorrido pelo Corpo de Bombeiro, sofreu fraturas, mas já recebeu alta hospitalar

O ator Sidney Sampaio, de 43 anos, destruiu o quarto de um hotel em Copacabana, no Rio de Janeiro, e caiu do quinto andar. O ator foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta sexta-feira, 4.

Ele foi levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na zona sul da capital fluminense. O ator foi diagnosticado com duas fraturas, mas não houve necessidade de cirurgia. Ele já recebeu alta hospitalar.

Em nota, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro afirmou:

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro foi acionado, na manhã desta sexta-feira (04.08), para um salvamento de pessoa na Rua Aires Saldanha, n° 54, em Copacabana. A vítima, masculina adulta, foi encaminhada para o Hospital Municipal Miguel Couto.

De acordo com informações de funcionários do hotel e hóspedes, Sidney quebrou a janela do banheiro e caiu do quinto até o primeiro andar, onde ficou pendurado na janela. Ele caiu em uma parte grande do aquecedor do hotel.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, Sidney estava pendurado por um fio no primeiro andar, mas não conseguiu se segurar a tempo do resgate e acabou caindo. Um vídeo do momento da queda circula pelas redes sociais.

Segundo o Hospital Municipal Miguel Couto, Sidney sofreu duas fraturas, mas não há indicação cirúrgica. A assessora de imprensa do ator, Deborah Barros, disse que visitou Sidney no hospital e confirmou que ele está bem.

Testemunhas relataram que Sidney já havia tentado se hospedar na madrugada em outro hotel na região, mas foi impedido pelo seu aparente estado de embriaguez. O hotel em que ocorreu o incidente aceitou hospedar o ator por volta de 4h. Segundo relatos, ele já estava com os ânimos alterados.

Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro afirmou:

O caso foi registrado na 13ª DP (Ipanema). A perícia foi realizada no local e testemunhas estão sendo ouvidas. Agentes buscam imagens de câmeras de segurança e outras diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos.

