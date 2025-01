MEC adia divulgação de resultados do Sisu para esta segunda-feira

Foto: Reprodução | O MEC adiou a divulgação dos resultados referentes ao Sisu para a segunda-feira (27); o prazo dado pela pasta inicialmente se encerrava às 23h59 deste domingo (26).

Em comunicado divulgado no final da noite do domingo (27), o Ministério da Educação (MEC) avisou que adiará a divulgação do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para esta segunda-feira (27). O horário exato da divulgação não foi definido.

O prazo inicial fornecido pelo MEC para a liberação dos resultados do Sisu expirou às 23h59 do domingo.

Veja a nota:

O MEC informa que as equipes técnicas da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação seguem trabalhando na finalização dos resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025. A divulgação ocorrerá ao longo desta segunda-feira, 27 de janeiro. Para consultar as listas de aprovados, o candidato precisará entrar no site do Sisu (https://acessounico.mec.gov.br/sisu) e ficar atento à primeira “caixinha” do cronograma. Alunos enfrentaram dificuldades para acessar a plataforma do MEC ao longo de todo o domingo por conta de instabilidades. Ao tentar encontrar a lista de classificados, os candidatos recebiam o aviso de que o acesso seria possível “em breve”.

A demora na divulgação dos resultados repercutiu amplamente nas redes sociais, que não pouparam críticas ao sistema do MEC. Apesar da frustração e revolta, muitos usuários resolveram brincar com a situação por meio de memes.

desculpa, mas eu ri desse pessoal esperando o resultado do sisu KKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/j1TcFhbyqK — let (@favchylerleigh) January 26, 2025

o sisu assim hoje pic.twitter.com/MqJFFIxdtt — peralta (@brnvson) January 26, 2025

Cadê os odonters pra resolver esse Sisu ?? pic.twitter.com/nOnpjIGLBR — José, o doido (@icomplexado) January 27, 2025

Para que serve?

Por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Sisu seleciona candidatos para universidades públicas do país. Abaixo, veja o que fazer caso você:

➡️seja aprovado: Faça a matrícula ou registro acadêmico na instituição de ensino de 27 a 31 de janeiro de 2025.

➡️não seja aprovado: No site do Sisu, manifeste interesse em participar da lista de espera entre 26 e 31 de janeiro. Os resultados serão divulgados por cada faculdade.

🗓️ Datas do Sisu

Assim como em 2024, o Sisu terá apenas uma edição no ano. Com isso, a seleção de candidatos para o segundo semestre letivo de 2025 acontece nas mesmas datas da seleção para o primeiro semestre.

Portanto, para todos que quiserem se candidatar a vagas em universidades públicas pelo programa neste ano, o cronograma será o seguinte:

Resultados da 1ª chamada: 27 de janeiro de 2025.

Matrículas: 27 a 31 de janeiro de 2025.

Participação na lista de espera: manifestar interesse entre 26 e 31 de janeiro de 2025.

Resultado das listas de espera: datas serão definidas por cada universidade

➡️ Quem está apto a participar? Alunos que tenham feito o Enem 2024 e tirado nota acima de zero na redação. Treineiros não serão aceitos.

➡️ Posso escolher em qual semestre vou entrar na faculdade? Não. Caberá à universidade, por meio da ordem da lista de classificação de candidatos, selecionar quem estudará em cada semestre.

📌 Total de vagas do Sisu

Neste ano, o Sisu contará com 261.779 vagas para 6.851 cursos de graduação em 124 instituições públicas de ensino superior de todas as regiões do país. Rondônia, na região Norte, é o único estado que não ofertará vagas para suas universidades por meio do Sisu.

As regiões terão:

Nordeste: 119.130 vagas

Sudeste: 82.737 vagas

Sul: 29.225 vagas

Centro-Oeste: 20.405 vagas

Norte: 10.282 vagas

Entre os estados, aqueles com maior quantidade de vagas são Minas Gerais (34.049), Rio de Janeiro (28.424), Bahia (22.889), Paraíba (21.268) e Pernambuco (16.523).

As Universidades com maiores ofertas de vagas são as Federais do Rio de Janeiro (UFRJ) e Fluminense (UFF), com 9.050 e 8.683, respectivamente.

E, entre os institutos federais (IFs), o do Ceará (IFCE) é o que tem mais vagas (6.022), seguido pelo Instituto Federal de São Paulo (IFSP), com 5.675, e pelo Instituto Federal da Paraíba, com 2.850.

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/01/2025/07:23:12

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

