MEC divulga nesta terça-feira (18) resultados da segunda chamada do Prouni

O resultado da segunda chamada do Programa Universidade para Todos ( Prouni ), para o primeiro semestre de 2020, foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), nesta terça-feira (18). Os estudantes aprovados precisam comprovar as informações fornecidas no ato da inscrição até o dia 28 de fevereiro.

