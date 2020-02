Tema da Olimpíada 2020 traz mensagem de diversidade e inclusão

Fonte da imagem: Xinhua/Du Xiaoyi – Na última segunda-feira, 17 de fevereiro, foi divulgado a mensagem que será lema da Olímpiada 2020, que acontecerá em Tóquio. O evento mundial que terá abertura no dia 24 de julho, trará reflexões importantes para o bem coletivo. ‘Unidos pela emoção’, tema apresentado, tem o objetivo de falar sobre diversidade e a necessidade de inclusão para estabelecer paz e amor entre indivíduos.

O Japão reconhece que abraçar a diversidade é o melhor caminho e se sente orgulhoso em trazer questões como essa para um evento tão importante. O lema será exibido no ponto turístico mais alto da capital japonesa, o Skytree de Tóquio, até 25 de março, um dia antes do início do revezamento da tocha olímpica.

A olímpiada é a própria demonstração da diversidade que encontramos pelo mundo. Os atletas de todos os cantos do mundo, representam as diferentes etnias, gêneros e modalidades esportivas. Em cada esporte podemos acompanhar histórias e emoções que aproxima e une nações. Vale a pena utilizar os próximos meses para se familiarizar com as modalidades que não são tão divulgadas pela mídia esportiva como as mais tradicionais. No site da bet365 você encontra os principais eventos anuais de esportes como tênis, badminton, dardos, entre outros.

O vídeo de divulgação do lema é narrado pela tenista Naomi Osaka, filha de um pai haitiano e uma mãe japonesa. No vídeo a atleta é acompanhada por um grupo diversificado de torcedores, entrando no Estádio Nacional. “Todos somos diferentes, e mesmo assim iguais”, diz Osaka. “Grupos diversificados de pessoas, ao compartilharem suas emoções, se tornarão um”, disse o presidente-executivo da Tóquio 2020, Toshiro Muto.

Percebe-se, então, que os jogos olímpicos 2020 promete estimular o amor e respeito ao próximo, além de proporcionar momentos emocionantes aos quase 10 mil atletas de mais de 200 países que se reunirão para as Olimpíadas entre 24 de julho e 9 de agosto.

Por:Cene Produtora

