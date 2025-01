Médica descobre traição do marido com outro homem e plano do amante para matá-la em MS

Foto: reprodução | Esposa traída foi informada que o amante de seu marido pretendia matá-la para assumir seu lugar na relação.

Temendo pela própria vida após descobrir uma traição do marido e ainda ser informada de que o amante de seu esposo pretendia matá-la, uma moradora de Campo Grande (MS) procurou a delegacia na noite deste domingo (26) para denunciar toda a trama.

A vítima, uma médica de 43 anos, relata ter descoberto há cerca de seis meses que seu marido a traía com outro homem. Assim que soube do relacionamento extraconjugal, o casamento chegou ao fim, mas, em dezembro de 2024, ela e o ex-esposo tentaram reatar.

A partir disso, o amante do marido passou a ligar de forma recorrente para a vítima para dizer que os dois estavam se envolvendo há um ano.

Depois de ouvir os relatos, ela foi informada pelo próprio marido que o amante dele planejava matá-la para ficar com tudo que era do casal, incluindo o filho, e assumir seu lugar na relação.

Diante do exposto, a médica passou a temer pela própria vida e a do filho, por isso decidiu procurar a delegacia para denunciar a ameaça. Pesa ainda o fato do casal ter aberto um seguro de vida em seus nomes há um ano e meio. Assim, em caso de morte, um bom valor poderia ser desembolsado por seu cônjuge.

À polícia, a médica não soube informar o endereço do amante, mas afirmou estar com medo, pois ele tem acesso a seu local de trabalho, à sua atual casa e também à residência para onde ela pretende se mudar, sabendo ainda de toda sua rotina.

O caso foi registrado como ameaça e a vítima solicitou o andamento das investigações.

Fonte: Tribunal do Nordeste e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/01/2025/12:38:29

