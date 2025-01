Professor é preso por mandar assassinar vereadora no sertão da Paraíba

Foto: Reprodução | Uma operação da Polícia Civil prendeu, no último sábado (25), um professor suspeito de mandar matar uma vereadora no Sertão da Paraíba. José Alberto Leite Ramalho é condenado por ser o mandante do assassinato da vereadora Aila Maria Lacerda Santos, em 2003, no município de Aguiar.

De acordo com a polícia, José Alberto estava foragido há quatro anos e foi detido no município do Conde, litoral Sul a Paraíba. Ele foi condenado, em 2014, a 18 anos e seis meses de prisão, em regime fechado, por ser o mandante do crime.

O crime

Aila Maria foi assassinada a tiros por dois homens após sair de casa, na garupa de uma moto. Ela e o condutor da motocicleta foram abordados pelos denunciados Fabiano Matos de Farias e Alexandre Magno Feliciano de Oliveira. Eles renderam as vítimas e efetuaram os disparos. Apenas Aila foi alvo dos tiros e morreu no local.

Apesar de os assassinos terem levado alguns pertences da vereadora, as investigações apontaram ‘motivação política’ para o crime, tendo como mandante o professor José Alberto Leite Ramalho. Ele estava em veículo Fiat Uno, nas proximidades do local, dando apoio aos executores do homicídio.

A prisão de José Alberto foi comunicada à justiça, que deverá adotar as medidas legais cabíveis.

