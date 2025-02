Médica é processada por criticar postura do CFM durante a pandemia

Foto: reprodução | O CFM entrou com ação judicial exigindo que a médica se retrate publicamente e pague indenização por suas declarações. As críticas foram feitas no canal de YouTube “O Conhecimento Liberta”

DA REDAÇÃO — A médica Ligia Bahia, professora do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), está sendo processada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) após criticar a postura da entidade durante a pandemia de Covid-19. O CFM entrou com ação judicial exigindo que a médica se retrate publicamente e pague indenização por suas declarações. As críticas foram feitas no canal de YouTube “O Conhecimento Liberta” e abordaram temas como a defesa do Conselho ao uso da cloroquina e sua posição contrária à lei do aborto em casos de estupro de crianças.

No processo, o CFM argumenta que as falas de Ligia Bahia prejudicam a imagem da instituição e extrapolam o direito à liberdade de expressão. A médica, que também é membro do Conselho da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), afirmou na entrevista que o Conselho adotou posturas não respaldadas por evidências científicas, o que teria impactado diretamente a condução da pandemia no país. Além disso, ela criticou a atuação da entidade na vacinação contra a Covid-19.

Diante do processo, a SBPC e a Academia Brasileira de Ciências (ABC) emitiram uma nota conjunta em apoio à médica. As entidades destacaram que as declarações de Ligia Bahia estão alinhadas com consensos científicos amplamente reconhecidos no Brasil e no exterior. No documento, afirmam ainda que a ação do CFM contra a profissional representa uma ameaça à liberdade acadêmica e ao debate científico, essenciais para o avanço da ciência e da saúde pública.

As organizações também ressaltaram a trajetória de Ligia Bahia, mencionando sua atuação na defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) e sua contribuição para a formulação de políticas públicas de saúde. Segundo a nota, ao processar a médica por expressar opiniões fundamentadas em ciência, o CFM se distancia dos princípios que deveriam nortear sua atuação, enfraquecendo o compromisso com a transparência e o rigor científico.

