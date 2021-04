Médica grávida de 8 meses morre de Covid-19 e bebê é salvo em parto de emergência

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do G1

Segundo informações de amigos, Cibele Bento Rodrigues passou mal no final de semana e estava com um quadro de tosse. Ela procurou atendimento em um hospital de Barra do Garças, onde foi internada na segunda-feira (5).

Ela teria passado mal no fim de semana, com quadro de tosse – (Foto:Arquivo pessoal)

