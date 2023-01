Acidente entre 2 motos na BR-163 no perímetro urbano de Novo Progresso deixa três feridos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As causas do acidente não foi divulgada.

Uma das vítimas, uma mulher, os atuais estados de saúde foram detalhados. De acordo com o hospital as vítimas não tiveram gravidade, escoriações pelo corpo estão em observação.

O acidente envolvendo uma moto Honda Fan, placa QBC 4C33 de Novo Progresso, uma Honda Pop, vermelha, ocorreu, por volta das 9h00min deste sábado, 28 de janeiro de 2023, na BR-163, nas proximidades do contorno (central) no perímetro urbano de Novo Progresso.

