Mega-Sena acumula e vai a R$ 100 milhões na quinta (27)

(Foto: Reprodução)- Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 100 milhões no próximo sorteio. Saiba como apostar online, pelo app ou via Internet Banking.

uem nunca imaginou ganhar na Mega-Sena e realizar o sonho do carro novo, da casa própria e tantos outros desejos? No entanto, para ter essa chance, é preciso jogar. A Mega-Sena, famosa loteria brasileira, atrai milhões de apostadores toda semana, alimentando esperanças e planos grandiosos. Afinal, quem não gostaria de acordar um dia com a notícia de que se tornou milionário?

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta terça-feira (25) o concurso 2741 da Mega-Sena, que tinha o prêmio principal de R$ 91.603.324,77. Nenhuma aposta acertou os seis números, e o próximo concurso (2742), na quinta (27), pode pagar R$ 100 milhões.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 01 – 33 – 35 – 39 – 42 – 56.

Segundo a Caixa, 53 apostas marcaram cinco números e cada uma receberá R$ 75.394,71. Outras 4.953 acertaram quatro dezenas e ganharão R$ 1.152,52 cada.

A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 5) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 35), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

