Mega Sena: aposta vai ficar mais cara; veja o valor e a data para o reajuste do preço

A Mega Sena de concurso 2462 sorteou o prêmio de R$ 130 milhões hoje (12/03) (Foto:Reprodução).

De acordo com a Caixa, o reajuste na Mega Sena será feito para recuperar o valor monetário das apostas. O banco citou, ainda, a atualização de valores com base na inflação

A Caixa Econômica Federal informou, nesta segunda-feira (10/04), que as Loterias vão sofrer reajuste no valor dos bilhetes. O percentual foi estabelecido, assim como o período do início do pagamento do novo valor. De acordo com a Caixa, o reajuste será feito para recuperar o valor monetário das apostas. O banco citou, ainda, a atualização de valores com base na inflação. A Mega Sena é uma das modalidades reajustadas. Confira o valor e a data para o reajuste do preço.

Atualmente, o valor da Mega Sena é R$ 4,50. A partir do novo reajuste, os apostadores vão ter que pagar R$ 5,00.

Quando começa a valer o reajuste no preço da Mega Sena?

O valor da Mega Sena será reajustado a partir do concurso 2588, que vai acontecer na terça-feira (02/05), sorteio especial do trabalhador.

Como jogar na Mega Sena

O apostador tem até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio para jogar em uma casa lotérica, no Internet Banking da Caixa ou pelo site Loterias Online. Para jogar na Mega Sena, basta escolher seis números entre 1 e 60 e torcer para que eles sejam sorteados. É possível jogar mais números, aumentando as chances de ganhar, mas o valor da aposta também aumenta. Os sorteios acontecem duas vezes por semana e os prêmios podem chegar a milhões de reais.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações de Rayanne Bulhões em 11/04/2023/09:00:26

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...