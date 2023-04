Quadrilha que aterrorizou município em Mato Grosso troca tiros com a PM na divisa com Tocantins

A Polícia Militar de Tocantins confirmou, há pouco, que 10 policiais militares da Patrulha Rural entraram em confronto com uma quadrilha, esta tarde, na região rural de Pium, próximo à divisa com o Mato Grosso.

O grupo seria o mesmo responsável por tentar assaltar uma empresa de transporte de valores, o ataque aconteceu na tarde de domingo 09/04, em Confresa MT (1.058 quilômetros de Cuiabá).

De acordo com a PM, o confronto “aconteceu nas proximidades de uma importante fazenda na região”. Nenhum policial se feriu e o bando dividiu-se e, no “momento as equipes estão fazendo o cerco”, informou. Estão em deslocamento na área para apoio o Batalhão de Operações Especiais (Bope), Polícia Civil e Polícia Militar de Mato Grosso, além de demais Forças de Segurança de Tocantins.

Conforme Só Notícias já informou, os ataques foram registrados na tarde de domingo 09/04, por volta das 17 horas. Imagens divulgadas por moradores, é possível ver diversas ruas e estradas bloqueadas, os assaltantes atearam fogo em duas caminhonetes (atravessadas em uma estrada) uma carreta em uma rodovia para que não houvesse possibilidade de passagem. Um dos veículos foi incendiado em frente aos portões do quartel da Polícia Militar.

Em outro vídeo, é possível ver o interior da sede da empresa, com paredes destruídas, diversos escombros no chão e parte do telhado que cedeu, devido ao ataque. Também houve caminhonete e veículos de carga incendiados.

O tenente-coronel da Polícia Militar, Noelson Carlos Silva Dias, de Vila Rica, detalhou que houve dois confrontos com o bando, ontem à noite, em Mato Grosso. Em seguida o grupo fugiu sentido a comunidade Lago Grande.

O governador Mauro Mendes conversou com governadores de Estados vizinhos e com o ministro da Justiça para reforçar as ações policiais e capturar os criminosos.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do Só Notícias/Kelvin Ramirez (foto: assessoria/arquivo e reprodução) em 11/04/2023/08:42:47

