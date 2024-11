Mega-Sena: prêmio de R$ 140 milhões pode sair hoje

Foto: reprodução | Participe do sorteio da Mega-Sena hoje e concorra a R$ 140 milhões. Saiba como apostar e as chances de ganhar prêmios incríveis!

Com o prêmio estimado em R$ 140 milhões, a Caixa vai realizar hoje (7) o sorteio do concurso 2.794 da Mega-Sena. A aposta simples, que custa R$5,00, pode ser feita até às 19h em uma casa lotérica, pela internet ou no site da Caixa Econômica Federal.

No último sorteio, realizado na terça-feira (5), o prêmio do concurso estava estimado em R$ 124,59 milhões. Os números sorteados foram: 07, 09, 25, 37, 57 e 59. Em Belém, há apostadores que ficam antenados nos números sorteados anteriormente. É o caso do repórter Zezinho Noronha, que revela fazer apostas no mínimo três vezes por semana, na quarta-feira (6), já garantiu a ‘fezinha’ na Mega-Sena.

Segundo ele, as modalidades de apostas em bolões e Surpresinha, na qual o sistema escolhe os números, são usadas por ele para tentar a sorte. “Também escolho as numerações, mas costumo fazer um quadrante no folheto de aposta e marcar três números aleatórios. Nunca fiz quinas, mas já bati várias quadras”, conta.

Na casa lotérica localizada na avenida Braz de Aguiar, no bairro de Nazaré, o servidor público Francisco Andrade, 67 anos, decidiu apostar nas loterias Milionária e Lotofácil, mas garante que hoje vai fazer a aposta na Mega-Sena. “Não tenho estratégia específica, escolho os números aleatoriamente. E sinceramente nem sei o que faria se ganhasse, mas pode ser muita coisa”, disse.

COMO JOGAR

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e aos sábados.

Fonte: Loterias Caixa e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/11/2024/15:49:40

