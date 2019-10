Mega-Sena tem sorteio hoje que pode pagar R$ 30 milhões

Mega-Sena tem sorteio hoje que pode pagar R$ 30 mi; veja como apostar

A Mega-Sena excepcionalmente vai ter um sorteio hoje por causa do adiamento do concurso 2197, que teria acontecido no sábado (12) em um calendário normal, mas foi remarcado por causa do feriado nacional do Dia de Nossa Senhora Aparecida. O prêmio que está em jogo no evento que começa às 20h (horário de Brasília) está estimado em R$ 30 milhões. Os números serão sorteados em São Paulo.

O último sorteio da Mega-Sena, realizado na quarta-feira passada (9), ficou sem acertadores das seis dezenas sorteadas (01-25-27-28-41-56), mas distribuiu prêmios de R$ 47.367,07 para as 58 apostas que mais se aproximaram e fizeram a quina. Já na faixa da quadra, foram 4.166 apostas que acertaram quatro dezenas e tiveram direito a valores individuais de R$ 942,07.

O prêmio máximo mais recente pago a uma aposta vencedora da sena saiu no dia 28 de setembro, quando um valor de R$ 5,7 milhões ficou para uma aposta única de Londrina, no Paraná. Desde então, foram três sorteios com prêmios acumulados.

Mudanças no calendário da Mega-Sena em outubro

Esta semana terá três sorteios da Mega-Sena por causa do concurso remanejado de sábado para hoje, mas isso não configura uma “Mega-Semana” oficial da Caixa. Os próximos concursos serão realizados normalmente na quarta-feira (16) e no sábado (19).

Na semana que vem, aí sim, vai acontecer a ação oficial “Mega-Semana da Sorte”, que fará alterações mais profundas no calendário regular com sorteios na terça (22), quinta (24) e sábado (26).

Como posso participar da Mega-Sena 2197?

Você precisa fazer uma aposta de seis a 15 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até as 19h de hoje.

Quanto custa apostar na Mega-Sena 2197?

Depende de quantos números você pretende colocar no jogo. A aposta mínima custa R$ 3,50, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 24,50. No cenário mais caro, com 15 números no volante, a aposta chega a custar R$ 17.517,50.

E quais são as minhas chances de ganhar na Mega-Sena 2197?

Isso também varia de acordo com a quantidade de dezenas na sua aposta. Com a menor (R$ 3,50), com seis números, a chance de acertar todas as bolinhas sorteadas e faturar o prêmio maior é de uma em 50.063.860. Jogando uma dezena a mais (R$ 24,50), a probabilidade aumenta. Passa a ser de uma em 7.151.980. Quem estiver disposto a pagar mais de R$ 17,5 mil na aposta com 15 dezenas terá uma chance em 10.003 de cravar tudo e ficar milionário.

Como funciona o bolão que a Caixa vende nas lotéricas?

Esses bolões são organizados pelas próprias lotéricas credenciadas pela Caixa. São apostas em grupo com preço mínimo estipulado em R$ 10 no caso da Mega-Sena. A cota mínima obrigatória por participante é de R$ 4. Nessa modalidade, pode existir uma taxa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O bolão da Mega-Sena permite de duas a 100 cotas. Em cada bolão, é possível fazer dez apostas diferentes.

