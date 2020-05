Membro de facção criminosa é preso em Ananindeua

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a polícia, no momento das prisões, Leandro se identificou como Lucas José dos Santos, apresentando certidão de nascimento e carteira de identidade com o nome falso. Porém, em seguida, ele confessou que os documentos eram falsos.

A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (11), Leandro Pereira Fernandes, conhecido como “Verdinho”, “Playboy” ou “Leco”, de 37 anos, no bairro do Atalaia, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. Contra ele havia cinco mandados de prisão preventiva expedidos, pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas. A esposa dele também foi presa, acusada de praticar os mesmos crimes.

