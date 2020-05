Hospital de Campanha em Breves, no Marajó, abre as portas

Leitos do Hospital de Campanha de Breves (Foto:Marcos Santos/ Agência Pará)

A unidade conta 56 leitos clínicos e quatro leitos de UTIs para atender moradores de cidades do Marajó ocidental

O Hospital de Campanha em Breves, cidade localizada na Ilha do Marajó, foi inaugurado nesta segunda-feira (11). Essa é a quarta unidade construída pelo governo do estado para atender pacientes acometidos pela covid-19 ou por síndrome aguda respiratória.

A estrutura hospitalar possuí 1.600 m² e foi montada no ginásio de esportes da cidade. Cerca de 130 profissionais, entre médicos, enfermeiros e equipe administrativa, foram contratados para atuar diretamente no hospital. A unidade conta 56 leitos clínicos e quatro leitos de UTIs.

Com esse incremento, o Pará agora possuí com 720 leitos em hospitais de campanha para tratar pacientes com o novo coronavírus. O governador Helder Barbalho acompanhou a entrega ao lado do secretário de saúde, Alberto Beltrame.

Durante a entrega do hospital, o governador anunciou que uma nova unidade será construída em Soure, para atender a região oriental do arquipélago.

“Estamos entregando hoje 56 leitos clínicos e quatro leitos de UTIs para reforçar a estrutura em saúde no Marajó. A estratégia para a região marajoara é que o Hospital de Campanha de Breves atenda o Marajó ocidental. A região oriental ainda é atendida por Belém, mas logo abriremos um novo Hospital de Campanha em Soure para atender essa parte do arquipélago”, afirmou Helder Barbalho.

O Hospital de Campanha de Breves vai atender pacientes dos municípios de Anajás, Bagre, Curralinho, Gurupá, Melgaço e Portel, sendo referência regional para quase 318 mil habitantes da região do Marajó.

Além de Breves, foram instalados hospitais em Belém, localizado no Hangar, com 420 leitos; em Marabá, no Centro de Convenções do município, com 120 leitos, e no Espaço Pérola do Tapajós, em Santarém, com outros 120 leitos.

“Estamos descentralizando o atendimento para pacientes do novo coronavírus e outras síndromes respiratórias. Esse é um compromisso do governo do Estado com a população para que possamos vencer a covid-19”, reforçou o governador Helder Barbalho.

Por:Redação Integrada, com informações da Agência Pará

