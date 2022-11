Menina de 12 anos grávida morre após ingerir chá de ervas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Civil do Maranhão também investiga o crime de estupro de vulnerável, já que a vítima só tinha 12 anos de idade. (Com informações do G1 Maranhão).

(Foto:Reprodução/TV Mirante) – Uma menina de 12 anos morreu após ingerir um chá de ervas. O caso aconteceu na manhã de quarta-feira (23), no povoado Tanque, na zona rural da cidade de Joselândia, a 331 km de São Luís, no Maranhão.

You May Also Like