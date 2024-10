Via Brasil BR-163 e ANTT iniciam novo ciclo da campanha de segurança com a dupla Zé Bom Senso e Maria Atenção

Personagens carismáticos levam conscientização para um trânsito mais seguro – (imagem /Reprodução Via Brasil)

Desde 2022, início da operação da Via Brasil BR-163 no trecho entre o Mato Grosso e o Pará, um dos corredores logísticos mais relevantes nacionalmente para escoamento da safra, a empresa leva à comunidade usuária campanhas de segurança na estrada, em parceria com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Os protagonistas da campanha são uma dupla sertaneja afinada com a temática: o Zé Bom Senso e a Maria Atenção. Nesta edição eles foram humanizados com recursos 3D, para ganhar mais proximidade com o público durante os diversos pontos de contato com a campanha.

No terceiro ano de movimento, a campanha traz algumas inovações. “Com o objetivo de atingir parte do público em local e momentos diferentes do habitual, vamos para os aeroportos de Sinop, Sorriso e Cuiabá, universos conhecidos por também levar muito à sério aspectos da segurança de todos”, afirma Lucas Brum, gerente de Comunicação.

A campanha também irá se apoiar em outros formatos modernos e interativos, como produção de histórias para podcasts e documentário, utilização de simuladores de impacto e disponibilização de cinema rodoviário para caminhoneiros.

Completam a campanha as mídias de divulgação com mensagens educativas em rádios, canais de televisão, portais de notícias, painéis ao longo da rodovia, ações promocionais nos pedágios e bases de atendimento ao usuário.

“Após esses três anos, os resultados já são percebidos. Nosso Centro de Controle Operacional fez um levantamento e o número de acidentes vem reduzindo nos casos de colisões traseiras e laterais. Os tombamentos tiveram uma redução de 33% comparando 2024 com 2023”, destaca Ricardo Barra, diretor-presidente da concessionária.

Além da campanha, a concessionária vem investindo em outras frentes para aumentar a segurança e fluidez. “Recuperamos todo o asfalto, pintura de faixas, instalamos novas placas e cuidamos das drenagens. O próprio serviço prestado, com inspeção 24h e auxílio de guinchos contribui em grande medida para o aumento da segurança. Também estamos implantando radares em pontos que demandam mais atenção. Tudo isso para continuar melhorando esses números”, completa.

Para conhecer e acompanhar a dupla Zé Bom Senso e Maria Atenção e as iniciativas da concessionária para a segurança viária, o público pode acessar as redes sociais da empresa pelo @viabrasilbr163 e www.viabrasilbr163.com.br.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/10/2024/06:20:59

