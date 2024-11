Foto: Reprodução | Santrosa estava desaparecida desde a tarde deste sábado (09). O corpo foi encontrado em região de mata em Sinop.

A cantora transexual, ativista e ex-candidata a vereadora de Sinop (490 km de Cuiabá), Gabriel Santos da Rosa, 27 anos, mais conhecida como Santrosa (PSDB), foi encontrada morta e decapitada na tarde deste domingo (10), em uma área rural do município. Ela estava desaparecida desde a manhã deste sábado (09).

Informações preliminares dão conta de que a família teria registrado um boletim de ocorrência, na manhã deste domingo, relatando que a vítima saiu de casa por volta das 11 horas do sábado e que tinha um show marcado para a noite, mas não compareceu.

Nesta tarde, ela foi encontrada morta nas proximidades da estrada Monalisa. No primeiro momento foi encontrado apenas o corpo e a alguns metros foi encontrada a cabeça.

Uma equipe da Perícia e Identificação Técnica (Politec) esteve no local e informou que, provavelmente, Santrosa foi morta em outro local e depois deixada na região de mata. Ela tinha alguns ferimentos pelo corpo e estava com os pés e mãos amarrados.

A Polícia Civil está investigando o caso.

Candidata a vereadora em Sinop | MT é decapitada; corpo tinha mãos e pés amarrados.

Leia mais https://t.co/mjNxECDrya pic.twitter.com/2yzFVjXYLl — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) November 11, 2024

Fonte: Repórter MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/11/2024/01:04:33

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...