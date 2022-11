Jovem é morto a golpes de canivete após flagrar homens cheirando cocaína, em Marabá

(Foto: Divulgação) – A conturbada madrugada do Núcleo São Félix, em Marabá, foi marcada por mais uma cena de violência. O caso se registrou na madrugada de sexta-feira (25), quando o jovem Regivaldo Castro dos Santos, conhecido como Regis, de apenas 22 anos de idade, foi assassinado por desconhecidos a golpes de canivete. Pelo menos sete perfurações mataram o rapaz.

As informações sobre o caso ainda são escassas. O que se sabe é que o rapaz se divertia em uma das muitas casas de festa espalhadas ao longo da BR-222, que atravessa o núcleo habitacional, quando se desentendeu com desconhecidos e acabou ferido mortalmente.

Uma fonte ligada à reportagem informou que a discussão entre vítima e algozes começou dentro do banheiro da danceteria, onde Regis se deparou com jovens cheirando cocaína e teria reclamado com eles. Foi o bastante para que se tornasse vítima da agressão.

Ferido, Regis correu em direção aos seus amigos que com ele se divertiam e pediu socorro. Já agonizante, ele caiu na calçada em frente à festa e rapidamente foi socorrido pela sua turma, que deu um jeito de levar o pobre rapaz ao hospital, mas já não havia mais o que ser feito: Regis morreu.

Nossa reportagem apurou que o local onde tudo aconteceu tem câmeras de segurança. E essa ferramenta deve ser útil para que o Departamento de Homicídios da Polícia Civil identifique os envolvidos no assassinato e os coloque atrás das grades. (Com informações do Correio de Carajás).

