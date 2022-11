Pânico na Transamazônica: Bandidos aproveitam precariedade de ponte para assaltar passageiros e motoristas

(Foto:Reprodução) – Passageiros de ônibus que viajavam no trecho entre os municípios de Uruará e Placas, no Pará, viveram momentos de pânico durante a noite de sexta-feira e madrugada de sábado (26).

Segundo informações iniciais, criminosos ficaram à espreita em uma ponte de madeira com a estrutura comprometida aguardando a passagem de veículos no local para praticar assaltos.

“Ficaram numa ponte meio se soltando, aproveitando o cuidado dos carros para passarem devagar e assaltar”, disse um passageiro que preferiu não se identificar.

Os motoristas de carros e ônibus foram avisados sobre o perigo e começaram a se esconder nos travessões. Algumas pessoas que viajavam de Altamira para Santarém, com o objetivo de participarem do Círio de Nossa Senhora da Conceição, passaram a noite escondidos dentro dos transportes coletivos.

Nas primeiras horas da manhã de sábado (26), as pontes estavam ainda mais danificadas, os assaltantes serraram e colocaram fogo na estrutura de madeira. “Ficamos aguardando para fazer o transbordo, que é passar a pé e pegar outro ônibus do outro lado”, finalizou outro passageiro. (Com informações do O Impacto- colaborou Baía).

Jornal Folha do Progresso em 26/11/2022

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...