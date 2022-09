INSTITUCIONAL: Mutirão agiliza o andamento de mais de 7,9 mil processos na Justiça Federal em Santarém (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Na unidade, até setembro de 2022, já foram expedidas 5,8 mil Requisições de Pequeno Valor, o correspondente a mais de R$ 61,2 milhões. (Com informações do informações TRF1).

Com o apoio da Coordenação dos Juizados Especiais Federais da 1ª Região (Cojef), a iniciativa ocorreu no período de 9 a 18 de agosto e se concentrou na análise de processos conclusos mais antigos em tramitação que envolviam auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, Loas-Deficiente e seguro-defeso.

(Foto:Reprodução) – A fim de reduzir a quantidade de processos decorrente do aumento de audiências realizadas e o elevado número de acordos efetivados, as 1ª e 2ª Varas Federais e os Juizados Especiais Federais Adjuntos (JEF Adjunto) da Subseção Judiciária de Santarém, no Pará, realizaram mutirão para confecção de minutas em processos conclusos para sentença e expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPVs).

You May Also Like