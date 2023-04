Menina de 12 anos rouba carro do pai e viaja 640 km com amiga de 14 para encontrar amigo virtual

(Foto:Reprodução) – Sem que famílias soubessem, meninas dirigiram da Flórida até o Alabama

Uma menina de 12 anos roubou o carro do pai, convidou uma amiga de 14 anos e as duas dirigiram juntas por 640 km, da Flórida até o Alabama, para encontrar uma pessoa que conheceu na internet.

Segundo as autoridades, as meninas decidiram se entregar quando viram as próprias imagens na televisão, em um alerta que falava sobre o desaparecimento delas, quando pararam em um posto de gasolina, segundo a NBC News.

As meninas se entregaram quando viram alerta de desaparecimento, em posto de gasolina

Antes disso, as duas crianças tinham sido vistas pela última vez na cidade delas, Lake Butler, na Flórida. Em seguida, segundo as autoridades, viajaram pela estrada Interestadual 10, em direção à Louisiana.

O vice-chefe, capitão Lyn Williams, do Gabinete do Xerife do Condado de Union, disse que o departamento tinha informações de que as meninas poderiam estar viajando para “encontrar alguém que conheceram online“. Não está claro quem era essa pessoa, nem quantos anos tinha.

Alertas foram emitidos com o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas da Flórida, Geórgia, Alabama e Louisiana, com atenção especial às áreas ao redor de Baton Rouge, Louisiana, segundo o capitão.

