Menina de 12 anos se tranca em banheiro e é resgatada de estupro após mandar mensagem para professores; pai foi preso

O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). A adolescente foi ouvida acompanhada pela mãe. A mulher estava no trabalho no momento do ocorrido e foi avisada pelos policiais. Ela alegou que não sabia sobre os abusos.

Uma menina de 12 anos foi resgatada por professores depois de mandar mensagens a eles dizendo que foi estuprada pelo pai em Sorocaba (SP). Conforme apurado pela TV TEM, a jovem se trancou no banheiro de casa na tarde desta segunda-feira (13) e pediu ajuda. Os professores foram até a casa da menina e acionaram uma equipe da Polícia Militar que passava pelo local. A adolescente contou que sofreu abusos do pai por várias vezes durante três meses, e que a última vez ocorreu nesta segunda-feira.

