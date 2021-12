Pastor é preso acusado de estupro em Itaituba

ASTOR É PRESO ACUSADO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM ITAITUBA-PA (Foto:Ilsutrativa)

Nesta terça-feira, 14/12/21, por volta das 10hs30min, policiais civis da Superintendência Regional do Tapajós/ 15ºRISP, DEACA deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pela comarca de Itaituba em desfavor de Benedito Trindade, mais conhecido como “Pastor Frank”. O mesmo foi investigado em um inquérito policial que apurou crimes de estupro de vulnerável contra duas adolescentes, ambas de 13 anos de idade, as quais faziam parte de grupo de evangelização comandado pelo referido Pastor. “Pastor Frank” teria se aproveitado da vulnerabilidade das menores e da crença religiosa de suas famílias para tocar no corpo e partes íntimas das adolescentes sob o argumento de estar realizando manobras de purificação, identificadas por ele como “puxo”, algo semelhante a “puxar/expulsar o mal do corpo da fiel”. O autor já se encontra recolhido, a disposição da justiça.

Fonte: Junior Ribeiro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...