PF prende dois homens e apreende 84 pistolas em Piraí, no estado do Rio de Janeiro

(Foto: Reprodução) – Rio de Janeiro/RJ – No início da manhã deste sábado, 26/11, a Polícia Federal prendeu em flagrante dois homens que transportavam 84 (oitenta e quatro) pistolas na rodovia Presidente Dutra, na altura de Piraí, município do Sul Fluminense.

O armamento estava oculto na bagagem dos dois homens, que saíram de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro. As pistolas, que se encontravam com a numeração raspada, foram localizadas durante fiscalização realizada por policiais lotados na Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/RJ).

Para localização das pistolas apreendidas, os policiais federias contaram com o apoio do cão farejador Athos, também lotado na Delegacia.

De acordo com o apurado até o momento, as armas seriam destinadas à facção criminosa que controla o tráfico de drogas na comunidade da Nova Holanda, localizada no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio.

Os presos foram conduzidos à Superintendência Regional da PF no Rio para a formalização do auto de prisão em flagrante e responderão pelo crime de porte ilegal de armas de fogo, cuja pena pode chegar a seis anos de prisão.

