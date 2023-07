Menina de 14 anos desaparecida é encontrada morta no MT

O corpo da garota apresentava sinais de golpes de faca no peito e no pescoço. | (Foto:Divulgação ).

Garota havia sumido após assassinato de tio e prima por dois criminosos

A polícia de Mato Grosso encontrou neste sábado (22) o corpo de uma jovem de 14 anos que estava desaparecida desde terça-feira (18), depois que criminosos invadiram a casa onde ela estava e mataram um tio e uma prima.

A localização do corpo ocorreu após denúncia de que menina estava enterrada em uma mata em Tapurah, a 410 quilômetros de Cuiabá. Segundo a polícia, parte do corpo foi encontrado para fora da cova, envolvido em uma coberta.

A Polícia Civil de Mato Grosso informou que “a poucos metros do local havia vestígios de sangue, provavelmente da vítima, além de uma corda, bitucas de cigarros e um par de chinelos, indicando que antes de ser morta a vítima estava amarrada no local”.

O corpo da garota apresentava sinais de golpes de faca no peito e no pescoço. Foi reconhecido por familiares pelas tatuagens que ela tinha.

Na terça, a residência em que a jovem estava com familiares foi invadida por dois homens armados, um deles de capacete de motocicleta e outro com o rosto tampado com uma camisa. Eles entraram procurando por Roque Xavier, que estava de favor na casa do cunhado.

Segundo a polícia, Roque dormia em um dos quartos e foi levado até a sala, onde estava sua filha Thais. “Os criminosos atiraram na adolescente e depois pegaram uma faca e desferiram golpes nas duas vítimas, que foram a óbito na residência.”

A Polícia Civil diz que está com medidas em andamento para apurar as circunstâncias e motivação do crime.

Fonte: Nicola Pamplona (Folhapress) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/07/2023/16:37:53

