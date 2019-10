Menina de 8 anos cai do 18º andar de prédio e morre

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação Integrada com informações do G1

Brenda Silva, de 8 anos, morreu ao cair do 18° andar de um prédio em construção, quando corria pelo local. O acidente aconteceu no domingo (20), no Centro de Balneário Piçarras, Litoral Norte catarinense. A menina chegou a ser socorrida e levada para o pronto atendimento, mas não resistiu.

