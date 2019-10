Prefeitos de Tocantins pedem a ministro conclusão da , BR 235 até Novo Progresso

(Foto:Reprodução Internet)- Prefeitos da região Sul do Tocantins participaram da audiência pública do Senado realizada nesta sexta-feira (18) em Gurupi.

Representados pela Associação Tocantinense de Municípios (ATM), os prefeitos entregaram ofício ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, presente na audiência, que afirma o desejo dos gestores municipais pela construção de obras naquele estado, bem como pela conclusão da BR 235.

O ofício foi repassado pelo prefeito de Figueirópolis, Fernandes Martins, que representou a ATM (Associação Tocantinense dos Municipios) no ato. “Nós prefeitos damos total apoio a conclusão da BR 235″.

No documento entregue ao Ministro, a ATM pede ainda a conclusão da BR 235, uma rodovia transversal brasileira que liga Aracaju, em Sergipe, ao Campo de Provas Brigadeiro Velloso em Novo Progresso, no Pará, fundamental para o escoamento da produção da grande fronteira agrícola do Brasil, o Matopiba, bem como para facilitar o turismo no Brasil.

Argumento

Um desses vazios, que compreende as proximidades do ponto de divisa entre o Tocantins, Maranhão e Piauí, pode ser preenchido com a conclusão da BR-235, pleito defendido com ímpeto pela Associação Tocantinense de Municípios (ATM). A rodovia dará um novo passo de desenvolvimento ao Brasil e um rasto de progresso às regiões contempladas com a obra, além de possibilitar maior integração nacional.

Rodovia BR-235

A BR-235 é uma rodovia transversal que ligará Aracaju (SE) ao Campo de Provas Brigadeiro Veloso, em Novo Progresso (PA). De um ponto ao outro, atravessa os estados de Sergipe, Bahia, Pernambuco, Piauí, Maranhão, Tocantins, além do Pará, com uma extensão próxima a 1.800 quilômetros.

Por?Adecio Piran para o Jornal Folha do Progresso com informações ATM.

