Menina nasce sem os olhos, condição que afeta apenas 30 pessoas no mundo

“Comecei a chorar porque simplesmente não consegui processar totalmente o que isso significava naquele momento”, diz a mãe.

Quando deu à luz, Taylor Ice, uma mãe do Missouri, Estados Unidos, sabia que havia algo errado com sua bebê. Ela só não tinha ideia de que era uma condição genética grave e raríssima, que afeta apenas 30 pessoas, no mundo inteiro. “Percebi que ela não estava abrindo os olhos, então perguntei à enfermeira”, contou a mãe, em entrevista à emissora local KFVS 12. “Ela me disse: ‘Bem, no útero está escuro, então eles normalmente não abrem os olhos imediatamente'”, lembra.

Mas a recém-nascida, simplesmente, nunca abriu os olhos. A mãe contou que o pediatra examinou sua filha e, em certo momento, apenas interrompeu o que estava fazendo, olhou para os pais e disse: “Sua filha não tem olhos”. Taylor não conseguiu entender o que ele quis dizer, a princípio. “Você quer dizer que eles são pequenos?”, ela perguntou. E o médico respondeu: “Não, eles não existem”.

“Eu comecei a chorar porque simplesmente não consegui processar totalmente o que isso significava naquele momento”, admite Taylor que, mesmo tendo passado por uma cesariana, encarou, junto com o marido, Robert, e a recém-nascida, Wrenley, uma viagem de 240 quilômetros até o Hospital Infantil de St. Louis. A família passou nove dias por lá, aguardando respostas.

“Foi confuso para mim porque um diagnóstico levava a outro diagnóstico, que na verdade estava dentro desse diagnóstico”, lembra o pai, Robert. “Era muita coisa para absorver de uma só vez. Então, cada vez recebíamos um novo diagnóstico, ficávamos só pesquisando”, conta.

Depois de uma série de exames e avaliações, os médicos disseram que Wrenley nasceu com uma anoftalmia, uma condição genética raríssima, que faz com que os bebês nasçam sem tecido ocular ou nervos ópticos. Wrenley também nasceu sem cortisol, o chamado hormônio do estresse, e foi a combinação de todos esses fatores que fez com que seus olhos permanecessem fechados.

