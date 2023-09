Menino de 12 anos vai escondido para o jogo do Brasil, no Mangueirão, e tira foto com Richarlison

(Foto:Reprodução) – Aproveitando que os pais não estavam em casa, Hewerton, de 12 anos, foi escondido para o estádio Mangueirão, e ainda tirou uma foto com o atacante Richarlison

“Pai, eu fui para o jogo da Seleção. Pode me bater. Eu tirei foto com Richarlison. É meu sonho, realizei”, disse o garoto

Aproveitando que os pais não estavam em casa, Hewerton, de 12 anos, foi escondido para o estádio Mangueirão, na tentativa de realizar um sonho. Ele conseguiu e ainda tirou uma foto com o atacante Richarlison. As informações são do ge.globo.

Na sexta-feira (8), à noite, a Seleção Brasileira ganhou da Bolívia por 5 a 1. A conversa de Hewerton com o pai pelo Whatsapp viralizou nas redes sociais: “Pai, eu fui para o jogo da Seleção. Pode me bater. Eu tirei foto com Richarlison. É meu sonho, realizei”.

Hewerton pediu a um senhor para o acompanhar para dentro do estádio e assistiu ao jogo no setor da cadeira. À reportagem do ge, o pai do menino, Helton Lobo, contou que ficou preocupado, porém feliz pelo filho. “Na hora não acreditei. Em seguida ele me mandou as fotos e a ficha caiu”, contou Helton em tom humorado. “Fiquei preocupado. Mas, ao mesmo tempo, feliz que ele teve essa atitude. Não demonstrei felicidade pela conversa pra não ser contrariado. Fiquei tranquilo porque ele disse que já estava em casa”, completou.

Ao ser perguntado se tinha deixado o filho de castigo, Helton respondeu: “Ele já está na rua jogando futebol”. Helton contou que tentou comprar ingressos para levar o filho. Mas, quando abriu as vendas, ele não tinha o valor. Quando conseguiu o dinheiro, já não havia mais ingresso disponível.

Fotos:Internet

Fonte: O Liberal/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/09/2023/17:03:43

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...