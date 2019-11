Flamengo marca no fim, vence Botafogo e mantém vantagem na ponta do Brasileirão

O Flamengo sofreu, mas venceu por 1 a 0 o Botafogo, nesta quinta-feira, no Nilton Santos. Com o resultado, os rubro-negros chegaram a 74 pontos e seguem com oito pontos a frente do Palmeiras. Já os alvinegros continuam com 33 e entraram na zona de rebaixamento.

O clássico teve dois tempo distintos. No primeiro, o Botafogo foi melhor e teve as melhores chances de gol. O Flamengo foi amplamente superior no segundo, principalmente após a expulsão de Luiz Fernando. De tanto insistir, os rubro-negros chegaram ao gol da vitória no fim, com Lincoln.

Na próxima rodada, o Flamengo vai receber o Bahia, seu último algoz no Brasileiro, no domingo, no Maracanã. O Botafogo só volta a campo no dia seguinte, contra o Avaí, novamente no Nilton Santos.

O jogo – O Botafogo surpreendeu no início da partida e teve postura ofensiva diante do Flamengo. Tanto que os donos da casa criaram a primeira boa chance do clássico aos dez minutos. Igor Cássio recebeu passe na área e chutou para boa defesa de Diego Alves.

Os alvinegros seguiram melhores na partida e impediam os avanços com qualidade do Flamengo. No entanto, o clássico ficou muito tempo sem grandes lances de perigo. O Botafogo voltou a desperdiçar boa oportunidade abrir o placar aos 29 minutos. Luiz Fernando recebeu passe na área, passou por um marcador, mas quando foi finalizar, a bola bateu em Pablo Marí.

Somente na parte final do primeiro tempo, o Flamengo conseguiu chegar com qualidade na frente. Primeiro, Bruno Henrique aproveitou cruzamento e dividiu com Gatito Fernández. A bola subiu e bateu no travessão. Assim, o clássico permaneceu empatado até o apito final.

No segundo tempo, o Flamengo voltou com outra postura e dominou desde os primeiros minutos. Os rubro-negros passaram a rondar a área do Botafogo e a desperdiçar chances, principalmente em finalizações erradas.

Para melhorar a situação dos visitantes, o atacante Luiz Fernando foi expulso aos nove minutos após receber o segundo cartão amarelo ao cometer falta em Bruno Henrique.

Depois disso, o clássico ficou sendo disputado por um time só. O Flamengo buscava o gol e viu o Botafogo recuar de vez. Os rubro-negros seguiram tendo dificuldade em passar pela retranca alvinegra e só levavam perigo em chutes de fora da área.

A melhor chance do Flamengo aconteceu aos 23 minutos. Após cobrança de falta na área, Rodrigo Caio escorou e Pablo Marí cabeceou em cima de Gatito Fernández, que defendeu no susto.

O panorama da partida seguiu o mesmo até os minutos finais, quando o Flamengo chegou ao gol da vitória, aos 44 minutos. Bruno Henrique cruzou e Lincoln apareceu na pequena área para mandar para a rede e dar números finais no Nilton Santos.

Por: Gazeta Esportiva

07/11/2019 21:16

