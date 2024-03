Menino de 3 anos esquecido dentro de carro por 6 horas morre

Carro onde a criança foi esquecida ficou fechado e sob o sol por seis horas | Foto: Reprodução

Após ficar internado por oito dias, o menino de apenas 3 anos teve morte cerebral. Caso aconteceu na Argentina.

A responsabilidade de cuidar de crianças é muito alta até mesmo para adultos experientes. Qualquer erro básico pode representar um grande risco à saúde e à vida dos pequenos. Por isso, é importante estar sempre atento a eles, onde eles estão e o que estão fazendo.

Um menino de apenas 3 anos morreu depois que seus pais o esqueceram trancado dentro do carro por seis horas. O caso aconteceu na Argentina. A criança chegou a ficar oito dias internada em estado gravíssimo, mas teve a morte cerebral confirmada na noite de terça-feira (19).

Segundo informações da polícia argentina, durante seu depoimento, a mãe afirmou que, ao retornar ao veículo, encontrou o menino desmaiado e de imediato chamou os serviços de emergência local, explicando que ela e o marido haviam esquecido de deixar a criança na creche.

De acordo com o jornal “Clarín”, o menino ficou trancado no veículo das 9h às 15h, durante o horário de trabalho dos pais. Ele foi levado a um hospital próximo e respirava por aparelhos desde então.

O trabalho de investigação encontrou hematomas no corpo do menino, o que levanta a suspeita de que ele sofria violência familiar. Havia também marcas na pele que indicavam que ele tentou se livrar da cadeirinha onde foi deixado com cinto de segurança dentro do carro.

Natalia Stornini, titular da Defensoria dos Direitos da Criança e do Adolescente da Argentina, afirmou que situações como esta “estão marcadas por negligência e abandono”.

Fonte: Dol Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/03/2024/15:10:08

