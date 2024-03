Para se defender, mulher mata marido com facada na coxa

A mulher, supostamente com uma faca, acabou desferindo um golpe na coxa de seu parceiro. | ( Foto: Reprodução )

A mulher foi detida pelas autoridades locais e encaminhada para a delegacia do município de Oeiras do Pará, onde aguarda disposição da justiça.

Um crime chocante abalou a tranquilidade da comunidade de Oeiras do Pará, na região do Marajó, quando um caso de violência doméstica, na terça-feira (19), resultou na morte de um homem, identificado como Wadimilson da Conceição.

Segundo relato das autoridades, tudo começou quando Wadimilson teria chegado em casa alcoolizado e agressivo. Após uma discussão, ele teria agredido a esposa e dado um empurrão, que teria feito a mulher se desequilibrar e bater com a cabeça no chão.

Mesmo caída, ainda de acordo com a Polícia Militar, Wadimilson teria continuado com as agressões, desferindo tapas no rosto da mulher.

Foi quando, a mulher teria desferido um golpe de faca na coxa de seu parceiro. O ferimento, atingindo a veia femoral, provocou um sangramento grave que infelizmente culminou na morte do marido.

Segundo relatos das autoridades locais, esta não seria a primeira vez que o casal se envolve em situações de conflito, incluindo casos de agressão física. Tanto o homem, quanto sua companheira têm registros de passagens pela polícia pelo mesmo crime de agressão.

A mulher foi detida pelas autoridades locais e encaminhada para a delegacia do município de Oeiras do Pará, onde aguarda disposição da justiça. Enquanto isso, uma investigação detalhada está em andamento para esclarecer os fatos que levaram à tragédia e determinar as responsabilidades legais decorrentes do incidente.

Fonte: Dol Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/03/2024/15:10:08

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...