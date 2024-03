Quatro jogadores são presos por estupro de jornalista

Jogadores foram afastados pela direção do clube argentino após início das investigações. | Foto: Divulgação/Velez Sarsfield

Zagueiro, atacante, goleiro e meia do Velez Sarsfield, da Argentina, enfrentam ordem judicial após denúncia de crime ocorrido em hotel.

Na intersecção entre o esporte e questões sociais sensíveis, uma série de denúncias envolvendo jogadores de futebol trouxe à tona uma discussão vital sobre a responsabilidade dos clubes em casos de violência sexual.

No centro do debate mais recente estão quatro atletas do Velez Sarsfield da Argentina, que enfrentam acusações graves após uma jornalista relatar um episódio de agressão sexual em um hotel. Os desdobramentos desse caso não só impactam o cenário esportivo, mas, também, reforçam a importância do papel das instituições esportivas na proteção dos direitos e da segurança de todos os envolvidos.

Na última esta segunda-feira (18), quatro jogadores do clube argentino foram presos por ordem judicial, após serem acusados de agressão sexual contra uma jornalista. O zagueiro Braian Cufre, o atacante Abiel Osorio, o goleiro Sebastian Sosa e o meia José Florentin foram acusados pela mulher de 24 anos pelo crime que teria ocorrido em um hotel onde a equipe estava hospedada para enfrentar o Atlético Tucuman.

O caso foi enquadrado como “agressão sexual com relação sexual agravada por duas ou mais pessoas”, de acordo com a defesa da vítima. Sebastian Sosa negou as acusações em sua conta do Instagram em 8 de março, enquanto os outros três jogadores não se pronunciaram.

O Velez Sarsfield agiu rapidamente diante da situação e suspendeu os quatro jogadores assim que os promotores iniciaram a investigação. Além disso, após a decisão do tribunal, o clube também suspendeu os contratos dos atletas envolvidos, demonstrando uma postura firme diante das acusações criminais.

O caso gerou grande comoção na Argentina e no mundo do futebol, reacendendo debates sobre a responsabilidade dos clubes na prevenção e punição de casos de violência sexual. As investigações seguem em andamento para esclarecer os fatos e garantir a justiça para a vítima.

Fonte: Dol Carajás

