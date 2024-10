Menino de 5 anos morre afogado em aniversário no Pará

Victor Rodrigo de Jesus Nascimento tinha 5 anos. | ( Reprodução/Redes Sociais )

A criança chegou a ser levada para o Hospital Municipal de São Miguel do Guamá, no nordeste paraense, mas não resistiu. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil.

A morte de crianças por afogamento no Brasil é uma questão preocupante e triste. Esse tipo de acidente é uma das principais causas de mortalidade infantil no país, especialmente entre crianças de 1 a 4 anos. Muitos afogamentos ocorrem em piscinas de residências e, até mesmo, em locais que os pais estão próximos.

Um caso triste desse aconteceu em São Miguel do Guamá, no nordeste paraense. Uma criança de 5 anos morreu afogada em uma piscina.

A mãe de Victor Rodrigo de Jesus Nascimento contou que seu filho estava em uma festa de aniversário de uma criança de 3 anos. No local, haviam duas piscinas: uma para crianças e outra para adultos. Ela deixou o menino na borda da piscina enquanto ia até a cozinha, que ficava do outro lado.

Enquanto organizavam as coisas para ir embora, os pais voltaram ao local onde o filho estava brincando e o encontraram na parte rasa da piscina, mas ele já estava desacordado.

De acordo com a mãe, a criança tinha crises epilépticas. A mãe o retirou da água e tentou reanimá-lo, mas, ao perceber que não conseguiria, o levou para o Hospital Municipal de São Miguel do Guamá, onde a morte da criança foi confirmada.

Em nota a Polícia Civil informou que está apurando o caso. “A Polícia Civil informa que a delegacia de São Miguel do Guamá apura as circunstâncias da morte de Victor Rodrigo de Jesus Nascimento. Perícias foram solicitadas para auxiliar na investigação”.

