Suspeito é preso ao tentar extorquir prefeita de Abaetetuba

(Foto: Reprodução) – Acusado de tentar extorquir prefeita é preso na Operação Falso Mensageiro em Abaetetuba. Confira mais detalhes sobre o caso.

Myck Anderson Jorge Lobato é acusado de tentar extorquir a prefeita reeleita de Abaetetuba, Francineti Maria Rodrigues Carvalho (MDB). Utilizando-se de “inteligência artificial”, ele tentou ameaçar a gestora, mas acabou sendo detido.

O DIÁRIO obteve acesso ao mandado de prisão e à ordem de busca e apreensão emitidos pela justiça de Abaetetuba contra Myck Anderson, cuja prisão foi solicitada pela delegacia da Polícia Civil local e realizada durante a “Operação Falso Mensageiro”.

Na manhã desta sexta-feira (18), por volta das 6h, oito policiais civis em duas viaturas deram início à operação, cumprindo o mandado de busca e apreensão emitido pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba. O alvo da ação foi Myck Anderson, indiciado por extorsão.

A operação ocorreu na residência do investigado, localizada no bairro Jarumã, e tinha como finalidade coletar provas relacionadas ao caso. De acordo com os documentos do inquérito, Myck teria contatado a Secretária de Saúde do município, afirmando possuir fotos íntimas da prefeita Francineti e seu marido. Ele exigiu a quantia de R$10.000,00 para não divulgar as imagens, alegando que uma mulher estava ameaçando passar as fotos para adversários políticos, caso não recebesse o valor.

Imagens eram falsas

As investigações revelaram que as imagens usara para extorquir a prefeita eram falsas e haviam sido geradas artificialmente. Durante a busca na casa de Myck, foram apreendidos um cartucho intacto de calibre 28, dezoito cartuchos deflagrados de calibre 38, além de dois celulares e um notebook, que passarão por análise para elucidar o caso.

O material apreendido será submetido à perícia técnica para a coleta de evidências relacionadas à investigação. Myck Anderson foi preso em flagrante também por posse ilegal de munição e está à disposição da justiça.

A Polícia Civil informa que a investigação continua para esclarecer todos os fatos e identificar outros possíveis envolvidos. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser enviadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia (181).

Fonte: Jr Avelar – Jornal Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/10/2024/14:35:40

