Menor aponta arma para policiais militares e é morto

Local onde a ocorrência foi registrada é conhecido ponto de venda de drogas (Foto:© Street view/reprodução)

Um menor de 15 anos morreu na noite dessa sexta-feira (19/8) m um beco no Bairro Nova Gameleira, em Belo Horizonte, depois de levar um tiro ao apontar uma arma em direção a policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM). A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII, mas acabou morrendo.

Por volta de 21h, a PM recebeu um chamado sobre cinco homens suspeitos no beco, local conhecido pelo tráfico de drogas na região. Dois deles, um que vestia uma jaqueta camuflada do Exército Brasileiro e um de camisa branca, estariam armados.

Foi montada uma operação para cercar o local. Os policiais iniciaram uma tentativa de fazer com que os suspeitos se entregassem, baixando as armas.

Nesse instante, segundo relato dos militares, o suspeito de camisa branca apontou a arma para os agentes, que, ameaçados, atiraram. Não se sabia, ainda, que se tratava de um menor, segundo o Boletim de Ocorrências (BO).

Os próprios policiais colocaram o ferido numa viatura e seguiram para o HPS. A arma, um revólver calibre 32, foi apreendida. No bolso do menor estavam cinco cartuchos intactos.

Uma varredura foi feita no local para tentar a captura dos outros quatro suspeitos, no entanto, eles conseguiram escapar.

Por:Jornal Folha do Progresso em 20/08/2022/08:05:53 com informações do Portal EM.COM.BR

