Sinop: macaco entra em casas, fica próximo da rede elétrica e especialista aponta ‘risco de eletrocussão’

Foto Reprodução| O zogue-zogue-de-vieira foi avistado, ontem, em ruas do bairro Residencial Ipiranga. A Polícia Militar Ambiental foi acionada por moradores, que informaram que ele também estava entrando nas casas, mas não conseguiu capturá-lo. O macaco, assustado, ficou pulando entre as árvores, se arriscando em fios de energia, até conseguir se ‘esconder’ no alto de uma palmeira e fugir.

“Uma espécie criticamente em perigo de extinção. Sinop precisa urgente de passagens de fauna para os macacos. Temos 10 espécies de primatas no município, várias ameaçadas, e nenhum planejamento urbano para essa situação. A eletrocussão de macacos é um problema sério que ameaça os animais”, alertou, ao Só Notícias, Gustavo Canale, professor de ecologia da UFMT e especialistas em primatas.

O animal é encontrado apenas na Amazônia brasileira. Pesquisadores da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) observaram que seu habitat ideal foi reduzido a 56% da área original, e que apenas 14% poderiam restar até 2044, devido às pressões combinadas do desmatamento e da mudança climática, de acordo com o Conexão Planeta.

Fonte: Sò Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/04/2025/13:42:19

