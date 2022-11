Professor morre em grave acidente na BR 163 em Novo Progresso

Um grave acidente tirou a vida do professor Fernando Bertol da Silva, de 32 anos. Uma colisão frontal vitimou o docente, na rodovia BR 163 em Novo Progresso. (Foto: Reprodução)

O professor Fernando Bertol da Silva, de 32 anos é filho da Professora Laurete Bertol, moradores da comunidade de Alvorada da Amazônia (distante 35 km de Novo Progresso-PA).

O Acidente aconteceu por volta das 22h00min na rodovia BR 163 (em frente a fazenda porta do céu), o veículo Renault dirigido pelo professor Fernando colidiu de frente com um Honda Civic de cor prata. Fernando seguia de Novo Progresso com destino a Alvorada da Amazônia. “Ainda não há um laudo sobre os detalhes do acidente, mas a colisão foi frontal”.

A Honda Civic de cor prata era dirigido por uma mulher com duas crianças. As vítimas foram socorridas pelo SAMU e atendidas na emergência do hospital municipal, estão fora de risco, somente escoriações, informou a direção do hospital.

Fernando Bertol da Silva, de 32 anos, veio a óbito no local, ele dirigia um Renault, que ficou destruído com a colisão.

O Velório do corpo do professor Fernando Bertol da Silva, de 32 anos, acontece no pavilhão da igreja da comunidade e o sepultamento está previsto para o final da tarde desta segunda-feira, 7 de novembro de 2022, no cemitério da comunidade.

A prefeitura Municipal de Novo Progresso decretou luto oficial (veja nota abaixo)

