Microsoft lança programa de treinamento gratuito sobre Inteligência Artificial

Inteligência Artificial (Foto:Reprodução / Freepik).

O curso, em parceria com o LinkedIn, é voltado para quem quer compreender melhor o universo das IA

A Microsoft anunciou, na última sexta-feira (30), um programa de treinamento sobre inteligência artificial (IA) direcionado a quem busca compreender o potencial da IA. A iniciativa é totalmente gratuita e pode ser feita pelo site da AI Skills Initiative, nome dado ao projeto.

Em parceria com o LinkedIn, o programa inclui o “primeiro certificado profissional em IA” do mercado. De acordo com o Vice-presidente da Microsoft, Kate Behncken, embora haja discursos sobre o uso em potencial da IA, ainda se sabe pouco sobre a tecnologia. “O programa irá fornecer uma subvenção global para organizações que treinam e capacitam equipes em IA generativa para gerar impacto social”.

A capacitação ofertará, além do certificado, um novo meio para estudos com parceria com o data.org, além de um acesso virtual para que os interessados possam aprimorar a fluência em IA.

Inscrições

As inscrições, abertas a organizações sem fins lucrativos, empreendimentos sociais, instituições de pesquisa ou acadêmicas, podem ser feitas até o dia 15 de agosto de 2023 no site da AI Skills Initiative.

Será feito um processo seletivo dos candidatos e os vencedores serão anunciados no terceiro trimestre deste ano.

