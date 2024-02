Suspeito de matar a tiros ex-cabo da PM é preso em Belém

Polícia Civil prende suspeito de matar agente de segurança em Belém. — Foto: Divulgação/PC.

Homem também é investigado por participação em outros homicídios de agentes públicos.

Um homem foi preso no sábado (24) suspeito de envolvimento na morte de um policial militar da reserva, em Belém. O crime ocorreu no dia 23 de abril de 2023, no bairro do Guamá.

O mandado de prisão foi expedido pela Primeira Vara de Inquérito e Medidas Cautelares de Belém. O suspeito também é investigado por participação em outros homicídios de agentes públicos.

A Polícia Civil não deu mais informações sobre a prisão do homem. Após exame de corpo de delito, ele será encaminhado ao sistema carcerário e ficará à disposição da Justiça.

O preso é apontado como um dos executores do crime, tendo sido identificado durante a fuga do local. As autoridades continuam as investigações para localizar e prender os demais envolvidos.

Segundo PC, as investigações apontam que, para a morte do PM, os envolvidos alugaram um imóvel em frente à residência da vítima e fizeram um monitoramento detalhado antes de efetuar o ataque.

“Vamos continuar nossos esforços para garantir que todos os envolvidos sejam responsabilizados e que a justiça seja feita”, afirmou o Delegado-Geral da Polícia Civil, Walter Resende.

Crime

O ex-policial militar foi morto na passagem João de Deus, no bairro do Guamá, em Belém. A vítima levou vários tiros na frente da própria casa. O PM chegou a ser encaminhado para o Pronto Socorro Municipal (PSM) do Guamá, mas não resistiu aos ferimentos.

