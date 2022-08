Mineradora abre vagas de emprego para todo o Brasil: Saiba mais sobre os cargos e como se candidatar

Chance para cargos com ou sem Ensino Superior. (Foto: Agência Brasil).

A Ero Brasil anuncia novas vagas de emprego destinadas para candidatos com e sem formação no Ensino Superior. As chances são para trabalhar com mineração de cobre e ouro. A candidatura para o Processo Seletivo é feito por intermédio de uma plataforma virtual, sendo necessário que o candidato anexe o seu currículo.

Nada se sabe sobre os benefícios e salários dos cargos, visto que não foi dito no site de recrutamento e seleção. Outras informações serão entregues para os interessados após a aprovação pelo Recursos Humanos e entrevista de emprego. A seguir, saiba mais sobre.

Chance para cargos com ou sem Ensino Superior. (Foto: Agência Brasil).

Mineradora abre vagas de emprego para todo o Brasil

A Ero Brasil está com vagas abertas para os estados do Pará (PA), Bahia (BA) e Minas Gerais (MG) em relação à mineração de cobre e ouro. Abaixo, veja os detalhes sobre alguns dos principais cargos.

Supervisor de Manutenção II – Oficina

A saber, para ter o perfil ideal para supervisor de manutenção, é necessário que o candidato conte com Ensino Técnico Completo, além de CNH na categoria D junto a experiência comprovada, por intermédio a carteira de trabalho, de atuação com minas. Ademais, é necessário que o perfil selecionado more na cidade de Jaguarari (BA) ou possua disponibilidade para mudanças.

Operador de Equipamentos III – Carregadeira LHD

A princípio, para trabalhar como operador de equipamento III, é necessário possuir Ensino Médio completo e CNH na categoria E. Experiência com equipamentos pesados ou do nicho da mineração, por exemplo, são diferenciais importantes. As chances também são para Jaguarari (BA).

Técnico de Segurança do Trabalho II

O técnico em segurança do trabalho terá a responsabilidade de fornecer o suporte para os colaboradores das minas, principalmente para que se mantenham seguros com o uso de equipamentos de proteção individual. Além disso, é preciso que tenha disponibilidade para atuação presencial no município de Tucumã, no Pará (PA). Por fim, outra função que fará parte da rotina deste colaborador será a inspeção das áreas para garantir a segurança local.

Inscrições e mais

Acima, citamos apenas as principais oportunidades de empregos fornecidas pela Ero Brasil em aberto. Todavia, para ter acesso a TODOS os processos seletivos da mineradora, basta acessar o portal GUPY, por onde a empresa seleciona os perfis. Então, se você tem interesse, acesse: https://bityli.com/cFQdSX.

