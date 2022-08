Morre em Hospital de Itaituba homem atingido com tiro na Cabeça na Orla do Lago de Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

O corpo está sendo velado na residência da família no bairro Pires de Lima, o sepultamento sera por volta das 17h00min desta segunda-feira,1 de agosto no cemitério municipal.

Morreu na tarde deste domingo, 31 de julho, Jeferson Monteiro de Oliveira de 33 anos, ele foi atingido na cabeça com disparo de aram de fogo em tentativa de homicídio, na noite de 19 de julho de 2022 na orla do Lago Municipal de Novo Progresso.

