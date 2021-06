Mineradora Serabi doa um ventilador pulmonar para hospital municipal de Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Hospital municipal de Novo Progresso, recebeu na tarde desta quarta-feira (02/06) da Serabi Mineração em parceria com a Fundação Victor Dequech e o senhor Douglas Arantes,a doação de um Ventilador Pulmonar através de uma Iniciativa humanitária para oferecer amparo aos município que estão enfrentando um momento difícil de crise e pandemia na saúde pública.O objetivo é amenizar esses problemas no município de Novo Progresso e conseguir atender à população local.

O ventilador pulmonar serve para auxiliar os pacientes com insuficiência respiratória (falta de capacidade de respirar sozinho). O aparelho funciona administrando a quantidade de ar que entra e sai do pulmão e controlando a mistura de gases utilizada e a quantidade de oxigênio.

